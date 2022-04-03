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В ЕЭК призвали передать приостановившие работу в РФ предприятия сотрудникам

Юлия Курганова

Общество
В ЕЭК призвали передать приостановившие работу в РФ предприятия сотрудникам
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Предприятия, приостановившие работу в России из-за санкций, следует передавать в собственность их трудовых коллективов, потому что никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест. Такое предложение высказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

— Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями, — заявил он в интервью РИА Новости.

Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев предположил, что западные компании вернутся на российский рынок в июле. Он отметил, что многочисленные санкционные ограничения обернулись против иностранных предприятий, они остались без многомиллионной выручки после ухода с российского рынка.

Немецкая компания по производству люксовой одежды Hugo Boss 10 марта прекратила все продажи на территории России в онлайн- и офлайн-форматах. Согласно данным компании, на российский и украинский рынки по итогам 2021 года пришлось 3 процента от продаж.

Японская корпорация Hitachi сегодня приняла решение приостановить работу в России. При этом приостановка работы не будет распространяться на продукцию и техническую поддержку оборудования.

До этого свою деятельность в стране приостановила компания Yum! Brands. Уточняется, что организация закрыла 70 ресторанов KFC на территории России.

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