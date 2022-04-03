Мединский опроверг информацию о готовности проекта договора РФ и Украины

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Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам нейтрального статуса своей страны, однако проект договора не готов для вынесения на уровне президентов.

По словам Мединского, заявление участника украинской переговорной делегации Давида Арахамии о том, что Россия принимает позицию Украины, за исключением Крыма, не соответствует действительности.

Он отметил, что Россия с 2014 года добивалась нейтрального статуса Украины, отказа страны от размещения на своей территории иностранных войск, проведения учений с участием заграничных военных только с разрешения стран-гарантов и системы международных гарантий безопасности. Именно эти позиции были оговорены, по словам Мединского, во время переговоров в Стамбуле.

— Снова и снова повторю: позиция России по Крыму и Донбассу НЕИЗМЕННА. В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах. К сожалению, оптимизма Д.Арахамии не разделяю, — написал Мединский в своем Telegram.

Он добавил, что украинские эксперты все еще не подтвердили даже тех договоренностей, которые уже были достигнуты.

Помощник президента РФ подытожил, что работа по тексту договора возобновится 4 апреля.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.