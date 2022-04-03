Песков назвал гипотетически возможной встречу Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гипотетически возможной встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что встреча состоится, только когда будет создан соответствующий документ.

— Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ, — сказал он на телеканале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

На вопрос журналиста про исполнение этого документа представитель Кремля напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу.

29 марта в Стамбуле прошел новый раунд переговоров между делегациями России и Украины, в результате которых страны стали на шаг ближе к общим договоренностям. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что от украинских переговорщиков российской стороне было получено предложение о заключении мирного договора.