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Посол России: Москва высоко ценит усилия Анкары по содействию переговорам по Украине

Араз Салехов

Политика
Посол России: Москва высоко ценит усилия Анкары по содействию переговорам по Украине
Фото: МИД РФ

Российская Федерация высоко ценит усилия Турецкой Республики, которая принимает непосредственное участие в ходе переговорного процесса по Украине. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью газете Aydınlık.

— Мы высоко ценим усилия Турции по содействию выходу на переговорное урегулирование, именно поэтому мы и согласились на проведение очередного раунда здесь, на турецкой земле, — заявил дипломат.

При этом посол отметил, что решение всех вопросов в ходе одной беседы просто невозможно. Ерхов добавил, что Россия ожидает содействия со стороны всех дружественных стран, в том числе Турции, сообщает ТАСС.

Помимо этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает провести переговоры со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским касательно их встречи. Турецкий лидер отметил, что хочет организовать их встречу как можно быстрее.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» заявил, что встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле дала надежду, что страны смогут найти мирное решение. Эксперт считает, что прошедшие переговоры показали возможность мирного урегулирования конфликта.

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