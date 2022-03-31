Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского и Путина

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Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет провести переговоры со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы организовать их встречу. Об этом он сообщил в четверг, 31 марта.

— Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь (из Узбекистана — прим. ВМ). На этих переговорах мы поблагодарим их обоих от себя и от имени моего народа, — заявил Эрдоган.

Турецкий президент уточнил, что стремится организовать встречу обоих лидеров как можно скорее. Однако на первом месте, подчеркнул он, стоит вопрос прекращения огня, передает РИА Новости.

До этого турецкий дипломат заявил, что позиции Российской Федерации и Украины сблизились после переговоров в Стамбуле.

Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился днем 29 марта в Турецкой Республике. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и продлилась более трех часов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.