Экономист перечислил факторы, способствующие укреплению рубля

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Экономист Вячеслав Зайченко перечислил факторы, влияющие на укрепление российской валюты.

— Сейчас важный момент. Заканчивается первый квартал, который всегда сказывался на ситуации в силу уплаты налогов, и сейчас мы видим укрепление рубля на рынке. Это первый основной фактор, — отметил Зайченко в комментарии «Царьграду».

Также, по словам эксперта, укреплению рубля способствует ситуация с газом. Президент России Владимир Путин поручил проводить расчеты за газ в рублях. Зайченко отметил, что пока западные страны выступили против подобного решения, но они будут вынуждены с ним согласиться и начать закупки по новым правилам.

Как добавил эксперт, основные макроэкономические факторы, как по нашей стране в целом, так и по корпоративному энергетическому сектору, говорят о том, что нет предпосылок для ослабления рубля.

4 апреля курс европейской валюты на старте торговой сессии опустился по сравнению с предыдущим значением на 0,58 процента и составил 92,45 рубля. Стоимость нацвалюты США при этом поднялась на 1,13 процента — до 84,9 рубля за денежную единицу, передает ФАН.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара не может опуститься до 50 рублей, поскольку для этого нужно, чтобы отечественная экономика значительно повысила свою эффективность.