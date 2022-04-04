Экономисты предрекли рекордный приток денег из-за рубежа в Россию

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В 2022 году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум из-за влияния западных санкций. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает РБК.

Согласно прогнозам экономистов, положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счета может достичь 200–300 миллиардов долларов. Уточняется, что денежные средства в страну из зарубежья будут поступать из-за увеличения стоимостного объема экспорта российских энергоносителей.

Помимо этого, эксперты считают, что импорт товаров в страну снизится примерно наполовину, говорится в сообщении.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что политическая риторика и экономические действия европейского истеблишмента в последнее время расходятся и перестают быть параллельным. По его словам, европейские экономисты понимают, что санкции Запада в большей степени влияют на них самих, чем на Россию.

Экономист Вячеслав Зайченко заявил, что национальная валюта будет укрепляться в силу уплаты налогов и ситуации с газом. Он добавил, что оплата газа российскими рублями укрепит валюту еще сильнее.