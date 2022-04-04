Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономисты предрекли рекордный приток денег из-за рубежа в Россию

Араз Салехов

Экономика
Экономисты предрекли рекордный приток денег из-за рубежа в Россию
Фото: Пресс-служба Госдумы

В 2022 году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум из-за влияния западных санкций. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает РБК.

Согласно прогнозам экономистов, положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счета может достичь 200–300 миллиардов долларов. Уточняется, что денежные средства в страну из зарубежья будут поступать из-за увеличения стоимостного объема экспорта российских энергоносителей.

Помимо этого, эксперты считают, что импорт товаров в страну снизится примерно наполовину, говорится в сообщении.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что политическая риторика и экономические действия европейского истеблишмента в последнее время расходятся и перестают быть параллельным. По его словам, европейские экономисты понимают, что санкции Запада в большей степени влияют на них самих, чем на Россию.

Экономист Вячеслав Зайченко заявил, что национальная валюта будет укрепляться в силу уплаты налогов и ситуации с газом. Он добавил, что оплата газа российскими рублями укрепит валюту еще сильнее.

Читайте также:
экономист Россия Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте