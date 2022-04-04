Промсвязьбанк объявил о начале работы в Крыму

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Промсвязьбанк начал обслуживание юридических и физических лиц в Крыму. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Промсвязьбанк стал первым системно значимым банком, который начал работать на полуострове: некоторые предприниматели уже открыли свои расчетные счета в Симферополе, Севастополе и Керчи, передает РБК.

После того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине, многие банки РФ попали под санкции США. Промсвязьбанк, к примеру, больше не сможет вести бизнес в Штатах, а все его активы в Америке заморожены.

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