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МИД: Россия ответит на решения Литвы и Латвии понизить уровень дипотношений

Георгий Соланович

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МИД: Россия ответит на решения Литвы и Латвии понизить уровень дипотношений
Фото: МИД РФ

Россия ответит на принятые Литвой и Латвией решения о понижении уровня дипломатических отношений между государствами. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Ответные меры не заставят себя ждать, — передает ее слова ТАСС.

До этого Литва, «реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине», отозвала своего посла из РФ и предписала российскому послу покинуть территорию республики.

Литовский посол покинет Москву в ближайшее время. Кроме того, Вильнюс также закрывает консульство РФ в Клайпеде. Примечательно, что вслед за Литвой дипотношения с Россией решила понизить и Латвия.

2 апреля Вильнюс заявил о полном отказе от импорта природного газа из РФ. Уточняется, что на тот момент импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Представители литовского минэнерго сообщили, что теперь требование России касательно расчета за поставки энергоресурсов в рублях не является актуальным для Вильнюса.

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