Голикова: В России достаточно жизненно важных лекарств

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Россия имеет необходимое количество жизненно необходимых лекарств для обеспечения как медицинских организаций, так и граждан. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством, — заявила она.

Голикова также отметила, что регионы России имеют все необходимые ресурсы для бесперебойного обеспечения нуждающихся лекарствами и медизделиями. Примечательно, что для контроля доступности лекарств будет создана специальная онлайн-система, к которой будут подключены все главные специалисты Минздрава России. Они будут следить за количеством медизделий и при необходимости сообщать о недостатке, передает ТАСС.

31 марта президент Национального союза экспортеров Илья Семин рассказал, как в России ведется процесс импортозамещения, в том числе в сфере медицины. Он отметил, что в стране уже строятся несколько заводов по производству медикаментов.