Байден ответил на вопрос о новых санкциях в отношении России

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Правительство Соединенных Штатов продолжит вводить санкции против России. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил президент США Джо Байден.

— Да, я намерен добавлять санкции, — приводит слова американского лидера ТАСС.

В 2022 году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум из-за влияния западных санкций. Согласно прогнозам экономистов, положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счета может достичь 200–300 миллиардов долларов. Уточняется, что денежные средства в страну из зарубежья будут поступать из-за увеличения стоимостного объема экспорта российских энергоносителей.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что политическая риторика и экономические действия европейского истеблишмента в последнее время расходятся и перестают быть параллельными. По его словам, европейские экономисты понимают, что санкции Запада в большей степени влияют на них самих, чем на Россию.