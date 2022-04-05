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Пульмонологи рассказали, как справиться с сильным кашлем после коронавируса

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Пульмонологи рассказали, как справиться с сильным кашлем после коронавируса
Фото: depositphotos

Переболев коронавирусом, человек может столкнуться с затяжным сухим кашлем, справиться с которым не так просто. Врачи-пульмонологи рекомендуют в таком случае применять ингаляции, противокашлевые и гормональные препараты.

Так, доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ им. Сеченова, пульмонолог Александр Пальман рассказал, что причина сухого кашля после коронавируса не в том, что мокрота плохо отхаркивается, ее просто нет. Он рекомендует обязательно проконсультироваться у врача, который уже решит, как подавить такой кашель.

Пальман также посоветовал почаще пить воду, а также рассасывать леденцы и пастилки от кашля, но ни в коем случае не заниматься самолечением.

— Существует около 50 причин, по которым человек может кашлять. Это могут быть не только болезни легких, но и сердца, и даже желудка. Если речь идет о постковидном кашле, то каждый случай нужно рассматривать индивидуально, — уточнил он.

В свою очередь, пульмонолог Сергей Пурясев советует бороться с кашлем ингаляциями с противовирусными или антибактериальными составами. Однако, как и Пальман, он советует прибегать к этому только после консультации с врачом, передает РБК.

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29 марта сообщалось, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «ВМ» заявил о важности существования назальной вакцины от коронавирусной инфекции.

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