«Небольшой мокрый снег»: синоптики рассказали о погоде в Москве 5 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Во вторник, 5 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, а во второй половине дня — ложбиной. При облачной погоде с прояснениями следует ожидать небольшой мокрый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс четыре–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается плюс один–шесть градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Но местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление будет понижаться на низком фоне, снижено будет и содержание кислорода в приземном слое воздуха. В таких условиях метеозависимым людям необходимо профилактическое лечение хронических заболеваний под контролем врача и поддерживающая терапия.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда столица освободится от снега. Она также отметила, что всплеск тепла в городе будет носить кратковременный характер, поэтому весь снег не успеет растаять к концу недели.

На этой неделе в столице установится обнадеживающе положительная температура, а появившиеся в городе сугробы растают уже к выходным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.