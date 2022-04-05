СМИ: Газпром остановил закачку газа в крупнейшем немецком хранилище

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Компания «Газпром» остановила закачку газового топлива на одном из самых крупных хранилищ ФРГ «Реден». Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил оператор хранилища Astora компании Gazprom Germania.

По его данным, 1 апреля все операции с энергетическим ресурсом в «Редене» были остановлены. До этого хранилище отбирало и подавало газ в немецкую газотранспортную систему.

Запасы на 4 апреля составили 21 миллион кубических метров в сутки, передает РИА Новости со ссылкой на EurAsiaDaily.

Недавно стало известно, что компания «Газпром» с 31 марта вышла из немецкого холдинга Gazprom Germania GmbH и всех его активов, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Соответствующее решение было принято после информации об обысках в компании, которые были проведены с участием немецких должностных лиц на этой неделе. Мероприятия, как уточняется, проводились по делу о злоупотреблении монопольным положением.

Проверки в офисах Gazprom Germania и Wingas проводились по делу о роли Газпрома в росте цен на газ осенью 2021 года. Как сообщает информационное агентство Bloomberg, проверки были проведены в офисах компаний «Газпром Германия» и Wingas. На эти две компании приходится порядка 20 процентов поставок газа во всей Германии.