Аналитик рассказал, когда курс доллара может дойти до отметки 76 рублей

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Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, какие факторы влияют на укрепление рубля и как будет меняться курс доллара в апреле.

По его словам, увеличение доли расчетов России с западными партнерами в рублях и развитие взаимной торговли в ЕАЭС позволят рублю усилить свои позиции и стать привлекательной региональной валютой.

— В апреле у рубля сохраняются положительные перспективы в виде ограничительных мер Центрального банка. Продажа экспортной валютной выручки в объеме 80 процентов, отмена покупок валюты по бюджетному правилу, а также комиссия 12 процентов за покупку валюты будут поддерживать рубль на протяжении всего месяца, — отметил Антонов в комментарии ФАН.

Он добавил, что участники рынка в настоящее время следят за тем, как заработает новая схема оплаты за газ.

По его прогнозам, если Газпрому удастся договориться с Германией по новой схеме оплаты, то стоит ожидать падения курса доллара ниже 80 рублей. К 15 апреля вполне вероятно снижение доллара до 76 рублей.

5 апреля курс доллара на Мосбирже опустился до отметки 83,9 рубля за денежную единицу. Евро подешевел до 91,25 рубля, передает Nation news.

Страны Европы так или иначе вынуждены будут платить за российский газ в рублях. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.