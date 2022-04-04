Экономист Беляев: ЕС придется перейти на предложенную Россией схему оплаты за газ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Страны Европы так или иначе вынуждены будут платить за российский газ в рублях. Предложенная Россией схема не нова и меняет для европейских компаний только банк для переводов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Западным компаниям необходимо открыть два счета в Газпромбанке (ГПБ) — валютный и рублевый. На валютный счет они будут переводить плату за газ в евро, затем банк через Мосбиржу конвертирует ее в рубли и переведет на рублевый счет. После этого деньги в российской валюте поступят на счет Газпрома — в этот момент торговая операция будет завершена.

Экономист напомнил, что похожая схема оплаты за поставку товаров работала в эпоху СССР, когда рубль был замкнутой валютой и советским предприятиям нельзя было напрямую рассчитываться с иностранными контрагентами:

— Тогда по контрактам переводили валюту на счета этих советских организаций во Внешторгбанке (ныне Внешэкономбанк — прим. «ВМ»). Банк по своим коэффициентам для каждой товарной группы пересчитывал западную валюту в рубли и рублевую выручку зачислял на счета наших предприятий-поставщиков.

Схема оплаты газа за рубли / Фото: Telegram / @Sp_In_Talk

В нынешних условиях покупателям российского голубого топлива из Европы придется работать по схожей схеме. Как отмечает, Беляев при желании они смогут платить за газ в российской валюте, сами приобретая для этого рубли.

— Страны Европы должны будут перейти на предложенную схему. При этом им никто не мешает самим конвертировать валюту в рубли и отправлять плату за газ в российской валюте. Но, для того чтобы платить в рублях, надо менять условия контракта, а это уже отдельные хлопоты и переговоры. Вот поэтому и был найден такой компромиссный вариант, — заключил эксперт.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран».

Латвийская компания Latvijas Gāze сообщила, что рассматривает возможность платить за газ, поставляемый из России, в рублях. Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик также допустил такую возможность. В то же время страны «Большой семерки» отказались покупать газ по предложенной Россией схеме.