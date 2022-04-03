Словакия ответила на требование России о поставках газа за рубли

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Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик допустил возможность оплаты российского газа рублями. Об этом он сообщил в эфире словацкого телевидения в воскресенье, 3 апреля.

— Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ — прим. «ВМ») рублем, то платим рублем, — сказал он.

Сулик отметил, что на решение ситуации есть около шести недель. Он выступает за содействие в рамках ЕС и поиске общего решения. По мнению главы министерства, страну нельзя отрезать от газа, передает РИА Новости.

Словакия закупает в России около 85 процентов необходимого газа. Сулик выразил поддержку диверсификации поставок газа, но, по его мнению, для выполнения подобного шага необходимо несколько лет.

23 марта президент России Владимир Путин поручил поставлять газ в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели санкционные меры, только за рубли. 31 марта был подписан указ о переходе оплаты за газ в рублях.