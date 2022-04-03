Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Словакия ответила на требование России о поставках газа за рубли

Александр Афонин

В мире
Словакия ответила на требование России о поставках газа за рубли
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик допустил возможность оплаты российского газа рублями. Об этом он сообщил в эфире словацкого телевидения в воскресенье, 3 апреля.

— Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ — прим. «ВМ») рублем, то платим рублем, — сказал он.

Сулик отметил, что на решение ситуации есть около шести недель. Он выступает за содействие в рамках ЕС и поиске общего решения. По мнению главы министерства, страну нельзя отрезать от газа, передает РИА Новости.

Словакия закупает в России около 85 процентов необходимого газа. Сулик выразил поддержку диверсификации поставок газа, но, по его мнению, для выполнения подобного шага необходимо несколько лет.

23 марта президент России Владимир Путин поручил поставлять газ в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели санкционные меры, только за рубли. 31 марта был подписан указ о переходе оплаты за газ в рублях.

Читайте также:
Россия Словакия Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Все мнения
О проекте