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Латвийская компания допустила возможность оплаты российского газа в рублях

Юлия Курганова

Экономика
Латвийская компания допустила возможность оплаты российского газа в рублях
Фото: unsplash

Компания Latvijas Gāze рассматривает возможность платить за газ, поставляемый из России, в рублях. Об этом сказано на сайте организации.

— Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна, — говорится в сообщении.

В латвийской компании отметили, что в настоящее время анализируют новый способ оплаты, рассматривая его с юридической и деловой сторон.

2 апреля глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс сообщил, что с начала апреля в Литву, Латвию и Эстонию перестал поступать газ из РФ. Он отметил, что решение России принимать оплату за природный газ от недружественных стран в рублях дало сигнал прибалтийским странам резко снизить объемы поставок.

2 апреля сообщалось, что Литва заявила о полном отказе от российского газа. В этот день импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю.

23 марта Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

31 марта Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергоресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

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