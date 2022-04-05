Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Росгвардейцы задержали украинского корректировщика огня, который пытался скрыться среди мирного населения, и обнаружили боеприпасы боевиков территориальной обороны. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства также отразили атаку, взяли под контроль мост и уничтожили четырех диверсантов, передает РИА Новости.

30 марта сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.».

До этого спецслужбы задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Речь идет о данных, которые мужчина получил по роду деятельности. В ФСБ рассказали, что хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные сведения за определенную плату. Уточняется, что злоумышленник пытался продать данные после начала спецоперации на территории Украины.