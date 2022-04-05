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Московские врачи вылечили от коронавируса 1110 человек за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 1110 человек за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 1110 человек от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от инфекции вылечили более 2,5 миллиона человек. За прошедшие сутки в столице выявлено 596 новых случая заражения COVID-19. Госпитализирован 191 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 83 москвича.

Умер 21 пациент, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19 и подтвержден диагноз «пневмония», передают в оперштабе.

Московские врачи вылечили от коронавируса 1110 человек за сутки Фото: Оперштаб

Вирусолог Альтштейн объяснил «Вечерней Москве» необходимость назальной вакцины от коронавируса.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о снятии с 9 апреля коронавирусных ограничений для чартерных и регулярных полетов между Россией и рядом других стран. Он отметил, что уровень COVID-19 идет на спад. Это позволяет расширить доступные российским авиакомпаниям направления. По заявлению премьер-министра, будет возобновлено авиасообщение с 52 странами, включая Индию, ЮАР, Аргентину, Китай и другие «дружественные» государства.

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