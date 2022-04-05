Захарова пообещала ответить на высылку дипломатов из Дании

Фото: МИД РФ

Россия ответит на высылку пятнадцати российских дипломатов из Дании. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя сообщение о высылке российских дипломатов из Дании, Захарова отметила, что в отношении сотрудников загранучреждений страны будут приняты соответствующие меры, передает РИА Новости.

5 апреля глава датского министерства иностранных дел Йеппе Кофод сообщил о том, что Дания высылает с территории страны пятнадцать российских дипломатов. По его словам, дипломаты, которые якобы занимались разведывательной деятельностью, должны покинуть страну в течение ближайших двух недель.

4 апреля сообщалось, что правительство ФРГ намеревается выслать из страны сотрудников дипломатических представительств России, которые якобы могут быть сотрудниками российских спецслужб. В МИД Германии отметили, что дипломаты, которых планируется выслать, «каждый день работали против свободы и против сплоченности немецкого общества». В германском МИД также отметили, что о высылке вскоре будет сообщено российскому послу в Берлине.