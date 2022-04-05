СМИ рассказали о новых предложениях Еврокомиссии по санкциям против РФ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Европейская комиссия во вторник, 5 апреля, планирует выдвинуть предложения по новым санкциями в отношении России. Среди них будет запрет на импорт угля из РФ и закрытие границ для российских грузовых перевозчиков. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
По данным СМИ, ЕК также хочет запретить ввоз в РФ оборудования на сумму 10 миллиардов евро.
Также планируется выдвинуть новые санкционные меры в отношении российских бизнесменов и их родственников.
Инициативы были одобрены 27 членами Европейского союза, передает РИА Новости.
Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ЕС вводить новые санкции. Он также отметил, что на повестке обсуждения будет стоять вопрос отказа от российских нефти и угля.
Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что новые санкции в отношении России после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе.