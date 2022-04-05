Ликсутов: Идеи по поддержке бизнеса можно оставлять на едином транспортном портале

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Столичные предприниматели могут оставлять предложения по поддержке бизнеса на едином транспортном портале Москвы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мы в постоянном контакте с бизнесом, регулярно проводим встречи и собираем предложения. Кроме того, оставить идеи по поддержке можно на едином транспортном портале. Если у вашего бизнеса есть потребность в доставке грузов из Китая (включая Гонконг), Индии, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Пакистана, Вьетнама, создайте заявку — с вами обязательно свяжутся. Первые запросы от предпринимателей к нам уже поступают, — сказал представитель мэрии.

Он также напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

В понедельник, 4 апреля, заммэра рассказал о запуске пилотного проекта по пополнению карты «Тройка» и продаже бумажных билетов «Единый» в киосках печати. Такое решение даст возможность экономить время жителям города, а также возможность записать на «Тройку» любой билет.

В пятницу, 1 апреля, глава города подписал соглашение с российской авиакомпанией «Волга-Днепр». Подобная инициатива позволит обеспечить стабильное и быстрое снабжение центрального транспортного узла товарами первой необходимости.