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Почти 20 сотрудников миссии России при ЕС объявили персонами нон грата

Анастасия Колоскова

В мире
Почти 20 сотрудников миссии России при ЕС объявили персонами нон грата
Фото: pixabay.com

Персонами нон грата объявлены 19 сотрудников постоянного представительства России при Европейском союзе. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу, — цитирует Борреля ТАСС.

Дипломат добавил, что внешнеполитическая служба ЕС уже вызвала российского постпреда Владимира Чижова для ознакомления с решением.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением перевозок продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Кроме того, ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.

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