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Два трамвайных маршрута задерживаются на Симферопольском бульваре

Араз Салехов

Происшествия
Два трамвайных маршрута задерживаются на Симферопольском бульваре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

На Симферопольском бульваре в районе остановки «Москворецкий рынок» задерживаются трамваи № 3 и 16. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что на 55 автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут установлены камеры с нейросетью. Умные камеры будут работать как онлайн-регистратор. Ситуационный центр ЦОДД всегда сможет получить видеозапись и при необходимости направит ее в оперативные службы города.

Кроме того, в Москве 7 апреля пройдет празднование 123-летия московского трамвая. При этом уже 6 апреля москвичи смогут посетить экскурсию и, пройдя по маршруту А, узнать об истории трамвая, о достопримечательностях по пути следования. Также в этот день первые пассажиры маршрута № 27 смогут получить сувениры от «Московского транспорта».

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