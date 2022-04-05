Движение трамваев восстановили на Симферопольском бульваре

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев № 3 и 16 было восстановлено на Симферопольском бульваре. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Симферопольском бульваре, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

5 апреля сообщалось о задержке вышеуказанных трамваев в районе остановки «Москворецкий рынок». Жителей города предупреждали о временном изменении маршрутов.

Также стало известно, что 7 апреля московский трамвай отпразднует свое 123-летие. Уточняется, что 6 апреля москвичи смогут посетить экскурсию и, пройдя по маршруту А, узнать об истории трамвая, о достопримечательностях по пути следования. Помимо того, в этот день первые пассажиры маршрута № 27 смогут получить сувениры от «Московского транспорта».