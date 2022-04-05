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Reuters: США объявят о запрете на новые инвестиции в Россию

Василий Плиткин

В мире
Reuters: США объявят о запрете на новые инвестиции в Россию
Фото: whitehouse

Новые американские санкции будут предполагать запрет на все инвестиции в компании из России. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 5 апреля.

Кроме того, Вашингтон также планирует ужесточить ограничительные меры, введенные против финансовых институтов РФ. По информации журналистов, официально о новых санкциях будет объявлено в среду, 6 апреля. Ограничения вновь затронут некоторое количество российских чиновников и членов их семей, а также ряд государственных предприятий, передает ТАСС.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Кроме того, ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.

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