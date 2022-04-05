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Взрыв произошел на территории Белгородской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Взрыв произошел на территории Белгородской области
Фото: МЧС / Иркутская область

В Красногвардейском районе Белгородской области произошел взрыв. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила глава района Анна Куташова.

— На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел, — написала Куташова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава района отметила, что причину произошедшего в настоящее выясняют уполномоченные сотрудники.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде. Он отметил, что во время пожара пострадали два человека.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись. По данному факту СК России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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