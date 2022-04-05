Путин призвал рачительно отнестись к поставкам продовольствия за рубеж

Фото: Администрация президента РФ

На фоне глобального дефицита продовольствия в 2022 году России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 апреля.

— Нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику, — заявил президент.

По слова Путина, выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, передает РИА Новости.

Он также отметил, что правительству России и Минпромторгу необходимо контролировать ситуацию с удобрениями. Президент подчеркнул, что в настоящее время удобрения являются дефицитным товаром, в связи с чем их будут покупать за рубежом в любом случае.

До этого Путин заявил, что мировая ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за европейского давления на компанию «Газпром» и других нерыночных мер. Он также отметил, что западные партнеры пытаются переложить на Россию собственные ошибки в сфере энергетики и экономики и решить за ее счет возникающие в связи с этим проблемы.