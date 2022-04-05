Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин призвал рачительно отнестись к поставкам продовольствия за рубеж

Евгений Белоусов

Политика
Путин призвал рачительно отнестись к поставкам продовольствия за рубеж
Фото: Администрация президента РФ

На фоне глобального дефицита продовольствия в 2022 году России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 апреля.

— Нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику, — заявил президент.

По слова Путина, выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, передает РИА Новости.

Он также отметил, что правительству России и Минпромторгу необходимо контролировать ситуацию с удобрениями. Президент подчеркнул, что в настоящее время удобрения являются дефицитным товаром, в связи с чем их будут покупать за рубежом в любом случае.

До этого Путин заявил, что мировая ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за европейского давления на компанию «Газпром» и других нерыночных мер. Он также отметил, что западные партнеры пытаются переложить на Россию собственные ошибки в сфере энергетики и экономики и решить за ее счет возникающие в связи с этим проблемы.

Читайте также:
Экспорт Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте