Франция отменила все ограничения для въезда россиян

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Россиянам больше не понадобятся сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для въезда во Францию. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили во французском консульстве в РФ.

— Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда, — уточняется в сообщении.

При этом из-за санкционных мер, введенных в отношении РФ, прямых рейсов во Францию для россиян в настоящее время нет. Добраться в страну можно с пересадкой в Дубае, Стамбуле и Бахрейне, передает Интерфакс.

Франция объявила о возобновлении выдачи виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля. Сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу.

Также с 1 апреля Южная Корея вернула безвизовый режим на въезд на территорию страны для россиян. Чтобы посетить страну, необходимо зарегистрироваться в системе K-ETA.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил приостановить выдачу виз гражданам России в рамках нового пакета санкций. Очередные ограничительные меры, считает он, должны быть созданы быстро.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел в отношении России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».