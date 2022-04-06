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Песков: РФ хочет, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые условия

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: РФ хочет, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые условия
Фото: Администрация президента РФ

Москва заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на те условия, которые были выдвинуты во время переговоров российской и украинской делегаций. Об этом в среду, 6 апреля, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, через эти договоренности Россия хочет положить конец спецоперации на территории Украины.

— Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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