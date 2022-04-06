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Володин объявил минуту молчания на заседании Госдумы в память о Жириновском

Полина Долганова

Общество
Володин объявил минуту молчания на заседании Госдумы в память о Жириновском
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин объявил на заседании нижней палаты парламента минуту молчания в память о российском политике Владимире Жириновском.

Из-за новости о кончине лидера ЛДПР заседание Думы было прервано, передает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.

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