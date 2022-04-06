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Суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Елена Самойлова

Происшествия
Суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Фото: Unsplash

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга эвакуируется. Об этом стало известно из Telegram-канала объединенной пресс-службы судов города в среду, 6 апреля.

— В полицию поступило заявление о заминировании здания, — уточнили в сообщении пресс-службы.

Ранее 6 апреля все школы Белгородской области были эвакуированы из-за сообщений о «минировании».

22 марта в аэропорт Шереметьево поступило аналогичное сообщение от неизвестного, который заявил о «минировании» двух самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Белград и Бишкек.

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