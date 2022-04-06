Дело возбудили против рабочих по подозрению в краже стройматериала из квартиры в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полиция возбудила уголовное дело в отношении рабочих, подозреваемых в краже строительного материала из квартиры в центре Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В ходе следствия выяснилось, что сумма ущерба составила 473 850 рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

30 марта злоумышленники украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта.

По данным полиции, женщина собиралась сделать ремонт в своей квартире на Новинском бульваре. Туда был завезен строительный материал. Кроме того, женщина устно договорилась с рабочими о проведении строительных работ. Специалисты получили свободный доступ к квартире.

Однако, вернувшись домой 28 марта, женщина обнаружила, что на месте нет ни рабочих, ни строительного материала.

Помимо этого, уборщица украла из квартиры работодателей в центре столицы драгоценности на сумму 250 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Кража».