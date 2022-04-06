В Минобороны РФ назвали сумму финансирования биолабораторий США

Фото: Минобороны РФ

Суммарный объем финансирования военных биологических программ подрядных организаций Соединенных Штатов с 2005 года превысил пять миллиардов долларов. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, подрядчики Пентагона не только строят биообъекты на территории разных государств, но и поставляют туда научное оборудование. В своей деятельности Штаты пользуются пробелами в международном законодательстве и так наращивают свой военно-биологический потенциал во всех регионах мира.

Москва же, утверждает Кириллов, старается создать юридически обязывающий механизм в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, однако Вашингтон 20 лет препятствует любому продвижению в данном вопросе.

При этом, по мнению Кириллова, механизм создания американских биолабораторий по всему миру примерно один и тот же.

— В первую очередь высказывается озабоченность состоянием биологической обстановки в регионе. Далее обеспечивается заинтересованность, в том числе материальная, должностных лиц, прежде всего министерств здравоохранения, в совместной работе. В конечном итоге возводится биообъект и подключается к единой системе глобального контроля за биологической обстановкой, — пояснил начальник РХБЗ.

МИД Китая предоставил данные, согласно которым в мире существует 336 подконтрольных США лабораторий в 30 государствах мира. Примечательно, что на границе с Россией и КНР таких объектов около 60, передает ТАСС.

7 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. До этого в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие.