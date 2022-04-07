Экономист научил россиян, как заработать на вложениях в юань

Фото: Fotolia/ selensergen

У вложений в китайские юани есть как плюсы и минусы — с одной стороны, они выгодны для россиян с учетом ограничений на операции с долларом и евро, с другой — имеют определенные риски и ограничения. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Он отметил, что юань — не самая привычная валюта для граждан, и пока с ней работают очень мало банков.

— Без проблем купить юань, чтобы потом просто держать его в расчете на рост, можно через брокера на Московской бирже. Там юани торгуются лотами по 1000 единиц, то есть по текущему курсу 1000 юаней стоят около 13300 рублей плюс комиссия брокера, — сообщил экономист.

Он добавил, что выгодно даже просто держать деньги в юанях — курс китайской валюты за последние годы активно рос по отношению к рублю: в 2014 году курс составлял 5,6 рубля, в 2017 году — 9 рублей, а сейчас — 13,3 рубля.

По словам эксперта, хранить юани можно на депозите или брокерском счете — в каждом случае есть свои особенности. При этом важно понимать, что данная валюта не является свободно конвертируемой, так как в КНР действуют ограничения на валютные операции, предупредил Потавин в беседе с агентством «Прайм».

Поэтому в мире функционирует два вида юаня — материковый CNY и офшорный USD/CNY, пояснил он. Еще одним нюансом покупки юаня является особенность экономики Китая — она полностью зависит от решений регулятора (Народный Банк Китая), а они иногда не направлены на поддержание курса национальной валюты. Экспортоориентированной китайской экономике невыгоден сильный курс юаня, поэтому регулятор много раз делал попытки его ослабить.

Возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на юань вместо доллара в торговле с Китаем станет «настоящим взрывом» для нефтяного рынка и будет иметь серьезные последствия для финансовой системы, считают китайские специалисты. О том, как это повлияет на юань и может ли в перспективе китайская валюта стать заменой доллару в мире, «Вечерней Москве» рассказал экономист Вячеслав Зайченко.