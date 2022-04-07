Экономист из ФРГ заявил, что санкции против РФ привели к изоляции Запада

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Антироссийские санкции привели не к изоляции РФ, а изолировали тех, кто эти санкции ввел. Такое мнение высказал в среду, 6 апреля, немецкий экономист Андреас Бек на телеканале N-TV.

Он напомнил, что ограничения не поддержали много стран. В первую очередь это КНР, Пакистан, Израиль, Индия и практически вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток — похожая картина и в Южной Америке с Африкой.

В результате для немецкой экономики сложилась опасная ситуация, так как в глобальной экономике все в конечном счете зависит от доступа к ресурсам. В этой связи специалист напомнил, что Россия является важнейшим экспортером алюминия и никеля, а ФРГ зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у Соединенных Штатов.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что новыми санкциями США продолжает наносить ущерб мировой экономике. Также он заявил, что ограничения против Сбербанка и «Альфа-банка» являются прямым ударом по простым гражданам РФ.

6 апреля президент США Джо Байден заявил, что антироссийские санкции Соединенных Штатов уничтожат все экономические достижения РФ за последние 15 лет. Он призвал союзников Вашингтона скооперироваться, продолжать санкционное давление на Москву и полностью экономически изолировать Россию.