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Выплаты от РФ в размере 10 тысяч рублей получили более трех тысяч украинцев

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Выплаты от РФ в размере 10 тысяч рублей получили более трех тысяч украинцев
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более трех тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от России в размере 10 тысяч рублей. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что всего российская сторона выплатила украинцам 32,5 миллиона рублей. Выплаты получили 3,2 тысячи граждан.

По состоянию на 7 апреля жители подали свыше 3,6 тысячи заявлений на получение денежных средств, передает ТАСС.

До этого стало известно, что автоколонна очередного гуманитарного конвоя МЧС России доставила в Луганск в качестве гуманитарной помощи продукты питания и предметы первой необходимости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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