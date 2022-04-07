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Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Американский аналитик обвинил в убийстве жителей Бучи украинские войска
Фото: Cкриншот видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Жители населенного пункта Буча в Киевской области погибли от рук украинских военнопленных. Об этом заявил в четверг, 7 апреля, американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

В ходе вебинара, посвященного событиям на Украине, он поделился результатами анализа произошедшего события. По словам Риттера, у российских военных были хорошие отношения с местными жителями, в частности, они обменивали сухпайки на продукты. Когда русские ушли, то всех, кто был вовлечен во взаимодействие с российскими военными, стали рассматривать как коллаборационистов.

Свои выводы аналитик сделал на основе заявления украинских военных о том, что «они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов». Подобное решение полностью противоречит подходу российских военных, добавил он.

Риттер считает, что украинские каратели стреляли по мирному населению на улицах и стучались в двери к тем, кто сотрудничал с российскими военными.

— У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили «сафари», чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские, — отметил аналитик, передают «Известия».

Власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета Безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России на фоне ситуации, случившейся в украинском городе Буча, беспочвенным и срежиссированным шоу.

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