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Фракция ЛДПР предложила назвать один из вузов именем Жириновского

Полина Долганова

Общество
Фракция ЛДПР предложила назвать один из вузов именем Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Партия ЛДПР предложила назвать один из российских вузов в честь политика Владимира Жириновского и создать в честь него стипендию. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил замглавы фракции в Государственной думе Ярослав Нилов.

— Мы будем настаивать на том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которому имеет самое непосредственное отношение наш лидер, было названо его именем и была установлена стипендия имени Жириновского, — заявил он.

По его словам, многие университеты должны выступить за такую инициативу, потому как политик внес большой вклад в развитие науки, передает агентство городских новостей «Москва».

1996 год / Фото: РИА Новости
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1996 год / Фото: РИА Новости
На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
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На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
2003 год / Фото: РИА Новости
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2003 год / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора №6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
2010 год / Фото: РИА Новости
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2010 год / Фото: РИА Новости
1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
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1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
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Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС
1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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1992 год / Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
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Во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Федор Савинцев
Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
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Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов
Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
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Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин
1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
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1997 год / Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».

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