Фракция ЛДПР предложила назвать один из вузов именем Жириновского
Партия ЛДПР предложила назвать один из российских вузов в честь политика Владимира Жириновского и создать в честь него стипендию. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил замглавы фракции в Государственной думе Ярослав Нилов.
— Мы будем настаивать на том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которому имеет самое непосредственное отношение наш лидер, было названо его именем и была установлена стипендия имени Жириновского, — заявил он.
По его словам, многие университеты должны выступить за такую инициативу, потому как политик внес большой вклад в развитие науки, передает агентство городских новостей «Москва».
Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.
9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.
О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».