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Увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена

Араз Салехов

Происшествия
Увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии столичного метрополитена
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Интервалы движения поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена будут увеличены из-за проверки составов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В среду, 6 апреля, стало известно об объединении маршрутных автобусов № 105к и № 322. С 9 апреля новый объединенный маршрут № 322 будет следовать от остановки «Силикатный завод» до «метро «Сокол».

Помимо этого, с ночи 9 апреля по 10 апреля изменится расписание поездов на Рижском и Курском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД-2).

В частности, будут увеличены интервалы на всем МЦД-2, часть поездов поедет по укороченному маршруту до станций Курьяново, Царицыно, Тушинская, Стрешнево, Красный Балтиец и Курская. Помимо этого, на станциях Гражданская и Дмитровская посадка «На Москву» будет на противоположных платформах «Из Москвы».

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