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Мишустин анонсировал поддержку граждан РФ в условиях санкций

Георгий Соланович

Общество
Мишустин анонсировал поддержку граждан РФ в условиях санкций
Фото: Пресс-служба Госдумы

На фоне роста цен в России важно поддержать граждан страны. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, государство смогло остановить панику в магазинах, а повышенный спрос на товары начал постепенно сходить на нет. Однако рост цен в стране продолжается, и поэтому сейчас важно обеспечить поддержку российскому населению.

— Однако рост цен сохраняется. И здесь важно — поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, — передает слова Мишустина РИА Новости.

До этого премьер-министр России заявил, что, несмотря на тщательно спланированные санкции, российская экономика осталась цела. Он подчеркнул, что подобные действия не применялись даже в годы холодной войны. По его мнению, цель Запада — отбросить Россию на десятилетия назад и отрезать от внешнего мира. С помощью введения рестрикций делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров и в конечном итоге — социальную напряженность.

4 апреля Мишустин сообщил, что российские власти выделили 39 миллиардов рублей на снижение напряженности на рынке труда.

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