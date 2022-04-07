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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине и ход переговоров с Киевом

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине и ход переговоров с Киевом
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза России, во время которого обсудил ситуацию на Украине и переговоры с Киевом. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями... Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче, — заявил он.

В совещании участвовали спикеры палат парламента РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних и иностранных дел Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь СБ РФ Николай Патрушев и руководитель ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

До этого глава МИД РФ заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с РФ, отойдя от сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле предложений. Примечательно, что положения, заявленные Киевом, были задокументированы и затем подписаны главой украинской делегации Давидом Арахамией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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