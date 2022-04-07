Медведев поставил вопрос о существовании СПЧ ООН

Фото: Правительство РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 7 апреля, поставил вопрос о существовании Совета по правам человека (СПЧ) ООН после политизации организации странами Запада.

Медведев напомнил, что до СПЧ, с 1946 года, существовала другая структура — Комиссия по правам человека ООН. По словам зампреда Совбеза РФ, с 1967 года она начала активно вмешиваться в дела суверенных государств, что привело к утрате доверия к организации и ее развалу в 2006 году.

— Совет по правам человека образован в 2006 году вместо Комиссии. 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия России в этом Совете из-за позиции ряда стран. Сразу после этого Россия прекратила свое участие в Комиссии и свои полномочия из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН. Вопрос: Сколько проживет после этого Совет по правам человека ООН? — написал он в своем Telegram-канале.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Сразу после этого Россия досрочно прекратила свое членство в СПЧ. В МИД РФ обосновали это неправомерностью решения Генассамблеи ООН и политической мотивированностью хода.