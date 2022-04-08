Украина национализирует корабли под флагом России в Измаиле

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Украинские власти планируют изъять в пользу государства корабли под российским флагом, которые в настоящее время находятся на судоремонтном заводе в Измаиле Одесской области. Об этом сообщил глава обладминистрации Максим Марченко.

— Касаемо кораблей под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе города Измаил. Вскоре кабинетом министров будет утверждено решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины, — заявил он в видеообращении в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Украинские националисты в очередной раз реализовали провокацию в мариупольском порту и подожгли корабль управления «Донбасс». По данным Народной милиции ДНР, националисты уничтожают в порту города иностранные суда. Так, например, задымление произошло на турецком судне «Азбург», который действует под флагом Доминиканы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.