Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ВОЗ предупредили о распространении нового заразного штамма коронавируса XE

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В ВОЗ предупредили о распространении нового заразного штамма коронавируса XE
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта COVID-19 XE. Об этом в четверг, 7 апреля, написала американская газета Los Angeles Times.

По результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10 процентов больше по сравнению с BA.2 или «стелс-омикрон».

Однако ученые отметили, что пока рано утверждать, распространится ли XE так же, как «стелс-омикрон». Для этого потребуется больше данных о нем.

1/3
2/3
3/3

Накануне британские медики сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Специалисты анализируют обнаруженный вариант вируса XE, который возник из смешения BA.1 и BA.2, и оценивают его опасность для населения. Сообщается, что на сегодняшний день данный штамм показал переменную скорость темпов распространения.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было обнаружено случаев инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции ХЕ.

7 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил вероятность новый волны коронавируса в России. Он призвал население страны соблюдать ряд мер профилактики COVID-19.

Читайте также:
Коронавирус ВОЗ Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте