В ВОЗ предупредили о распространении нового заразного штамма коронавируса XE

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта COVID-19 XE. Об этом в четверг, 7 апреля, написала американская газета Los Angeles Times.

По результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10 процентов больше по сравнению с BA.2 или «стелс-омикрон».

Однако ученые отметили, что пока рано утверждать, распространится ли XE так же, как «стелс-омикрон». Для этого потребуется больше данных о нем.

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Накануне британские медики сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Специалисты анализируют обнаруженный вариант вируса XE, который возник из смешения BA.1 и BA.2, и оценивают его опасность для населения. Сообщается, что на сегодняшний день данный штамм показал переменную скорость темпов распространения.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было обнаружено случаев инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции ХЕ.

7 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил вероятность новый волны коронавируса в России. Он призвал население страны соблюдать ряд мер профилактики COVID-19.