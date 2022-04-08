Макрон предположил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что конфликт на Украине не завершится в ближайшие недели. Об этом французский лидер заявил в пятницу, 8 апреля.

— Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели, — сказал президент.

Он добавил, что Франция совместно с Турцией, Грецией и ООН прикладывают максимум усилий для организации гумопераций в Мариуполе и Днепре.

Макрон также добавил, что Россия не пойдет на уступки до середины мая, передает ТАСС.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.