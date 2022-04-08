Росгвардейцы уничтожили артвооружения в Харьковской области

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Спецназовцы Росгвардии обнаружили вооруженную группу украинских националистов под Харьковом и уничтожили их артиллерийское вооружение. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что росгвардейцы также вступили с противником в бой. Некоторые националисты были уничтожены, часть группы отступила.

Вооружение врага было уничтожено с помощью накладных зарядов.

В ходе операции спецназ захватил 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 и 80 миллиметров, передает РИА Новости.

4 апреля сотрудники УФСБ задержали сторонника украинских неонацистов, обвиняемого в незаконном хранении взрывных устройств и взрывчатых веществ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.