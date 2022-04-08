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ВС РФ ракетами «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ ракетами «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой
Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила центр подготовки иностранных наемников рядом с населенным пунктом Красноселка на северо-востоке от Одессы. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Удары были нанесены с помощью высокоточных ракет берегового ракетного комплекса «Бастион», передает ТАСС.

6 апреля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила два украинских вертолета Ми-8, которые предприняли попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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