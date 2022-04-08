Церемония прощания с Владимиром Жириновским завершилась в Москве

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Колонном зале Дома союзов подошла к концу церемония прощания с депутатом Государственной думы, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На похороны политика пришли президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также коллеги, родственники и друзья Жириновского.

В ходе церемонии прощания люди возлагали цветы к гробу с открытой крышкой. В зале установили траурные венки с лентами в цветах российского флага, играла классическая музыка, сообщает АГН Москва.

1/18 Владимир Путин / Фото: РИА Новости 2/18 Дмитрий Медведев / Фото: РИА Новости 3/18 Михаил Мишустин / Фото: РИА Новости 4/18 Колонный зал Дома союзов / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 5/18 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 6/18 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 7/18 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 8/18 Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев, Леонид Слуцкий / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 9/18 Петр Толстой / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 10/18 Колонный зал Дома союзов / Фото: Пресс-служба Совфеда 11/18 Отпевание в Храме Христа Спасителя / Фото: Пресс-служба Госдумы 12/18 Патриарх Кирилл / Фото: Пресс-служба Госдумы 13/18 Фото: Пресс-служба Госдумы 14/18 Сергей Нарышкин / Фото: Пресс-служба Госдумы 15/18 Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба Госдумы 16/18 Василий Пискарев / Фото: Пресс-служба Госдумы 17/18 Фото: patriarchia.ru 18/18 Фото: Пресс-служба Госдумы

Стоит напомнить, что сегодня проходило отпевание российского политика в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил панихиду по депутату.

В среду, 6 апреля, скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что лидера думской фракции ЛДПР не удалось спасти из-за развившихся осложнений и большой степени поражения легких.