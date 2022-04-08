Церемония прощания с Владимиром Жириновским завершилась в Москве
В Колонном зале Дома союзов подошла к концу церемония прощания с депутатом Государственной думы, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».
На похороны политика пришли президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также коллеги, родственники и друзья Жириновского.
В ходе церемонии прощания люди возлагали цветы к гробу с открытой крышкой. В зале установили траурные венки с лентами в цветах российского флага, играла классическая музыка, сообщает АГН Москва.
Стоит напомнить, что сегодня проходило отпевание российского политика в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил панихиду по депутату.
В среду, 6 апреля, скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что лидера думской фракции ЛДПР не удалось спасти из-за развившихся осложнений и большой степени поражения легких.