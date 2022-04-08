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Церемония прощания с Владимиром Жириновским завершилась в Москве

Араз Салехов

Общество
Церемония прощания с Владимиром Жириновским завершилась в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Колонном зале Дома союзов подошла к концу церемония прощания с депутатом Государственной думы, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На похороны политика пришли президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также коллеги, родственники и друзья Жириновского.

В ходе церемонии прощания люди возлагали цветы к гробу с открытой крышкой. В зале установили траурные венки с лентами в цветах российского флага, играла классическая музыка, сообщает АГН Москва.

Владимир Путин / Фото: РИА Новости
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Владимир Путин / Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев / Фото: РИА Новости
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Дмитрий Медведев / Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин / Фото: РИА Новости
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Михаил Мишустин / Фото: РИА Новости
Колонный зал Дома союзов / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Колонный зал Дома союзов / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев, Леонид Слуцкий / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев, Леонид Слуцкий / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Петр Толстой / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Петр Толстой / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Колонный зал Дома союзов / Фото: Пресс-служба Совфеда
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Колонный зал Дома союзов / Фото: Пресс-служба Совфеда
Отпевание в Храме Христа Спасителя / Фото: Пресс-служба Госдумы
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Отпевание в Храме Христа Спасителя / Фото: Пресс-служба Госдумы
Патриарх Кирилл / Фото: Пресс-служба Госдумы
12/18
Патриарх Кирилл / Фото: Пресс-служба Госдумы
Фото: Пресс-служба Госдумы
13/18
Фото: Пресс-служба Госдумы
Сергей Нарышкин / Фото: Пресс-служба Госдумы
14/18
Сергей Нарышкин / Фото: Пресс-служба Госдумы
Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба Госдумы
15/18
Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба Госдумы
Василий Пискарев / Фото: Пресс-служба Госдумы
16/18
Василий Пискарев / Фото: Пресс-служба Госдумы
Фото: patriarchia.ru
17/18
Фото: patriarchia.ru
Фото: Пресс-служба Госдумы
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Фото: Пресс-служба Госдумы

Стоит напомнить, что сегодня проходило отпевание российского политика в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил панихиду по депутату.

В среду, 6 апреля, скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что лидера думской фракции ЛДПР не удалось спасти из-за развившихся осложнений и большой степени поражения легких.

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